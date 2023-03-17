ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавирование и ересь: что происходит вокруг Киево-Печерской лавры

22:36
  • пятница
  • 17 марта 2023

После экспроприации лавры процесс захвата храмов приобретёт лавинообразный характер

По сети разлетаются удивительные фото и видео из Киева - над Киево-Печерской лаврой начали чернеть купола и кресты. Верующие заговорили о том, что это знамение - о новых гонениях на православных. Собственно, они уже в разгаре. Киев объявил, что собирается выселить всех монахов из Киево-Печерской лавры до 29 марта. А если братия будет упорствовать, выселять будут силовым путем, при поддержке боевиков нацистских подразделений. Впрочем, для тех монахов, кто согласится предать каноническую церковь и перейти в секту еретиков ПЦУ, власти Незалежной согласны сделать исключение - им разрешат остаться.
Монахи Киево-Печерской лавры не намерены покидать обитель

После начала СВО тучи над канонической православной церковью Украины начали сгущаться стремительно. Однако вместо борьбы за веру тамошние иерархи избрали путь лавирования. Первым делом они объявили о полном разрыве любых отношений с РПЦ, наивно полагая, что данный шаг защитит их от украинской власти. Та в ответ натравила на УПЦ СБУ. А теперь вот собирается отобрать главную святыню - Киево-Печерскую лавру, настоятель которой на неделе обратился к Зеленскому. Причем так, что слушать эти слова, не испытывая чувства стыда за данных служителей Богу, конечно, сложно.

"В этой обители я молился и просил Бога, чтобы Господь открыл, кто у нас будет президентом. Мне Господь открыл, что будет Владимир Зеленский. Я всем это рассказал. Все братья монастыря и прихожане молились, чтобы Владимир Зеленский стал президентом. Теперь его прошу. Раз мы молились, чтобы он стал президентом, чтобы он нашу Лавру не обижал, а наоборот, защищал", - рассказал митрополит Павел.

Странно, что священники не записали это видео, стоя на коленях. Вот только даже это бы не помогло, учитывая план по ликвидации украинской православной церкви, который, похоже, входит в свою финальную стадию. И вряд ли руководители УПЦ не понимали данных обстоятельств, записывая это видео.

"Более постыдного выступления, чем совершил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, не мог бы придумать ни один враг православия. Емельяну Ярославскому такое бы, наверное, в самом сладком сне не привиделось. После этого уже все стало понятно. Больше вопросов никаких нет", - отметил политолог Армен Гаспарян.

Вот и украинские чиновники говорят об этом как о свершившимся факте. Ведь после экспроприации Киево-Печерской лавры процесс захвата храмов и монастырей приобретёт лавинообразный характер. Освободить же главную украинскую православную святыню предписано до 29 марта. Впрочем, в местном минкульте уже заявили, что это касается только иерархов. Монахи могут остаться, выполнив ряд условий. Главное из них - переход на службу к еретикам из так называемой православной церкви Украины.

Именно ей собираются передать часть Киево-Печерской лавры. Ещё часть монастыря отойдет Константинопольскому патриарху, который и выдал томос о признании ПЦУ. В обмен на это в ведение Варфоломея отойдут и другие украинские монастыри и храмы. При этом с несогласными церемониться явно не будут. Против тех, кто, к примеру, захочет помешать зачистке Киево-Печерской лавры, уже обещают применить полицию и СБУ. А также всякого рода маргиналов, которых на Украине теперь принято именовать патриотами.

Казалось бы, а почему никто из верующих не встает на защиту поместной церкви. По количеству приходов УПЦ по-прежнему самая большая на Украине. Это хорошо видно и по Крестным ходам, которые собирали десятки тысяч человек.  Секте Варфоломея такое и не снилось. Однако, где все эти люди? Почему они не выступают против захвата Киево-Печерской лавры? Ответ на эти вопросы крайне прозаичен.

"Для подавляющего большинства прихожан церкви на Украине разницы между УПЦ и ПЦУ нет никакой. Потому что для них церковь - это не благодатное место и даже не священник. Для них церковь - это то, что рядом с домом. Поэтому рассчитывать на то, что там появится религиозное чувство, сравнимое с тем, которое было сто лет назад, откуда берутся новомученики, ну, это можно, наверное, делать, если вам свойственен романтизм. А если вы трезво посмотрите на вещи, то вы поймете, что ничего не будет", - рассказал Армен Гаспарян.

Свой голос в защиту веры на древней православной земле пока что возвысил только патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он уже обратился в ООН и ОБСЕ в связи с попыткой захвата Киево-Печерской лавры. И даже написал письмо папе Римскому, что вообще является беспрецедентным шагом. Впрочем, сама ситуация этого, безусловно, требует.

"Ультиматум государственных властей в адрес Киево-Печерской лавры представляется чудовищным деянием, сравнимым с гонениями на веру во времена безбожия. Как и в то время, власти открыто игнорируют закон, не говоря уже о минимальном уважении к правам сограждан. Прошу приложить все возможные усилия, чтобы воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря, каковое приведёт к нарушению прав миллионов украинских верующих на свободу вероисповедания", - заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Однако ждать того, что Киев одернут, поставив на место, все же не стоит. За восемь лет войны на Донбассе и ОБСЕ, и ООН не сделали ничего, чтобы остановить эту бойню. Вот и сейчас они ограничились лишь "дежурными" заявлениями. Мол, мы наблюдаем за ситуацией, но сказать чего-то определенного не можем.

"Если не можете дать комментарий после прямого обращения монахов к международному сообществу на нескольких языках, Стефан, признайтесь в ангажированности и не подставляйте Организацию Объединенных Наций - это ведь полная потеря квалификации. Или отработка политического заказа. Регулярно утверждать, что вы ничего не знаете о происходящем на Украине, когда ваш шеф регулярно наведывается в Киев, вызывать недоверие к ООН и её секретариату", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

И это недоверие давно уже только крепнет, учитывая беззубость данной организации, которую она проявляет по большинству вопросов, если они, конечно, не касаются американских интересов. А Киев, как известно, игрушка Вашингтона. Так что указывать ему никто не станет. Оттого, говорят эксперты, судьба канонической православной церкви на Украине при этой власти фактически предрешена.

ПЦУ открыто говорит о необходимости слияния всех христианских конфессий в одну. А на практике это означает полное подчинение всех православных галичанским униатам. А потом и полный переход Украины под руку Ватикана.

Александр Панюшкин, "В центре событий", "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Киево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.