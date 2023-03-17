Лавирование и ересь: что происходит вокруг Киево-Печерской лавры

После экспроприации лавры процесс захвата храмов приобретёт лавинообразный характер

По сети разлетаются удивительные фото и видео из Киева - над Киево-Печерской лаврой начали чернеть купола и кресты. Верующие заговорили о том, что это знамение - о новых гонениях на православных. Собственно, они уже в разгаре. Киев объявил, что собирается выселить всех монахов из Киево-Печерской лавры до 29 марта. А если братия будет упорствовать, выселять будут силовым путем, при поддержке боевиков нацистских подразделений. Впрочем, для тех монахов, кто согласится предать каноническую церковь и перейти в секту еретиков ПЦУ, власти Незалежной согласны сделать исключение - им разрешат остаться.

После начала СВО тучи над канонической православной церковью Украины начали сгущаться стремительно. Однако вместо борьбы за веру тамошние иерархи избрали путь лавирования. Первым делом они объявили о полном разрыве любых отношений с РПЦ, наивно полагая, что данный шаг защитит их от украинской власти. Та в ответ натравила на УПЦ СБУ. А теперь вот собирается отобрать главную святыню - Киево-Печерскую лавру, настоятель которой на неделе обратился к Зеленскому. Причем так, что слушать эти слова, не испытывая чувства стыда за данных служителей Богу, конечно, сложно.

"В этой обители я молился и просил Бога, чтобы Господь открыл, кто у нас будет президентом. Мне Господь открыл, что будет Владимир Зеленский. Я всем это рассказал. Все братья монастыря и прихожане молились, чтобы Владимир Зеленский стал президентом. Теперь его прошу. Раз мы молились, чтобы он стал президентом, чтобы он нашу Лавру не обижал, а наоборот, защищал", - рассказал митрополит Павел.

Странно, что священники не записали это видео, стоя на коленях. Вот только даже это бы не помогло, учитывая план по ликвидации украинской православной церкви, который, похоже, входит в свою финальную стадию. И вряд ли руководители УПЦ не понимали данных обстоятельств, записывая это видео.

"Более постыдного выступления, чем совершил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, не мог бы придумать ни один враг православия. Емельяну Ярославскому такое бы, наверное, в самом сладком сне не привиделось. После этого уже все стало понятно. Больше вопросов никаких нет", - отметил политолог Армен Гаспарян.

Вот и украинские чиновники говорят об этом как о свершившимся факте. Ведь после экспроприации Киево-Печерской лавры процесс захвата храмов и монастырей приобретёт лавинообразный характер. Освободить же главную украинскую православную святыню предписано до 29 марта. Впрочем, в местном минкульте уже заявили, что это касается только иерархов. Монахи могут остаться, выполнив ряд условий. Главное из них - переход на службу к еретикам из так называемой православной церкви Украины.

Именно ей собираются передать часть Киево-Печерской лавры. Ещё часть монастыря отойдет Константинопольскому патриарху, который и выдал томос о признании ПЦУ. В обмен на это в ведение Варфоломея отойдут и другие украинские монастыри и храмы. При этом с несогласными церемониться явно не будут. Против тех, кто, к примеру, захочет помешать зачистке Киево-Печерской лавры, уже обещают применить полицию и СБУ. А также всякого рода маргиналов, которых на Украине теперь принято именовать патриотами.

Казалось бы, а почему никто из верующих не встает на защиту поместной церкви. По количеству приходов УПЦ по-прежнему самая большая на Украине. Это хорошо видно и по Крестным ходам, которые собирали десятки тысяч человек. Секте Варфоломея такое и не снилось. Однако, где все эти люди? Почему они не выступают против захвата Киево-Печерской лавры? Ответ на эти вопросы крайне прозаичен.

"Для подавляющего большинства прихожан церкви на Украине разницы между УПЦ и ПЦУ нет никакой. Потому что для них церковь - это не благодатное место и даже не священник. Для них церковь - это то, что рядом с домом. Поэтому рассчитывать на то, что там появится религиозное чувство, сравнимое с тем, которое было сто лет назад, откуда берутся новомученики, ну, это можно, наверное, делать, если вам свойственен романтизм. А если вы трезво посмотрите на вещи, то вы поймете, что ничего не будет", - рассказал Армен Гаспарян.

Свой голос в защиту веры на древней православной земле пока что возвысил только патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он уже обратился в ООН и ОБСЕ в связи с попыткой захвата Киево-Печерской лавры. И даже написал письмо папе Римскому, что вообще является беспрецедентным шагом. Впрочем, сама ситуация этого, безусловно, требует.

"Ультиматум государственных властей в адрес Киево-Печерской лавры представляется чудовищным деянием, сравнимым с гонениями на веру во времена безбожия. Как и в то время, власти открыто игнорируют закон, не говоря уже о минимальном уважении к правам сограждан. Прошу приложить все возможные усилия, чтобы воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря, каковое приведёт к нарушению прав миллионов украинских верующих на свободу вероисповедания", - заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Однако ждать того, что Киев одернут, поставив на место, все же не стоит. За восемь лет войны на Донбассе и ОБСЕ, и ООН не сделали ничего, чтобы остановить эту бойню. Вот и сейчас они ограничились лишь "дежурными" заявлениями. Мол, мы наблюдаем за ситуацией, но сказать чего-то определенного не можем.

"Если не можете дать комментарий после прямого обращения монахов к международному сообществу на нескольких языках, Стефан, признайтесь в ангажированности и не подставляйте Организацию Объединенных Наций - это ведь полная потеря квалификации. Или отработка политического заказа. Регулярно утверждать, что вы ничего не знаете о происходящем на Украине, когда ваш шеф регулярно наведывается в Киев, вызывать недоверие к ООН и её секретариату", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

И это недоверие давно уже только крепнет, учитывая беззубость данной организации, которую она проявляет по большинству вопросов, если они, конечно, не касаются американских интересов. А Киев, как известно, игрушка Вашингтона. Так что указывать ему никто не станет. Оттого, говорят эксперты, судьба канонической православной церкви на Украине при этой власти фактически предрешена.

ПЦУ открыто говорит о необходимости слияния всех христианских конфессий в одну. А на практике это означает полное подчинение всех православных галичанским униатам. А потом и полный переход Украины под руку Ватикана.

Александр Панюшкин, "В центре событий", "ТВ Центр".

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