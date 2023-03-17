20 лет спустя: к чему привело военное вторжение США в Ирак

С момента окончания Второй мировой войны США приняли участие в 80% вооруженных конфликтов по всему миру

На неделе в Москве принимали Башара Асада. Перед переговорами с Владимиром Путиным сирийский президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, где, к слову, порадовал своей непосредственностью - при возложении попытался помочь почётному караулу, что, конечно, нарушает церемониал, зато выглядит очень искренне. На встрече же в Кремле обсуждалось дальнейшее развитие дружеских отношения наших стран, Асад особо отметил помощь России в преодолении последствий землетрясения в Сирии. Также сирийский президент поддержал расширение российских военных баз в республике, подчеркнув, что военное присутствие России в государстве не должно быть временным, заявил о поддержке спецоперации со стороны Дамаска и констатировал, что запад, увы, не первый раз поддерживает нацистов и террористов. А часто и сам выступает как разрушительная сила. 20 марта исполнится 20 лет с начала военного вторжения США на территорию Ирака.

20 марта 2003 года в 5 часов 33 минуты утра Соединенные Штаты Америки нанесли ракетно-бомбовый удар по столице Ирака - Багдаду. Началась операция под кодовым названием "Иракская свобода". И вскоре страна, на территории которой, по мнению многих учёных, зародилась человеческая цивилизация, по сути, перестала существовать. Пала под натиском современной западной цивилизации - бездушной и беспощадной.

Чуть раньше, 4 марта, президент Саддам Хусейн в обращении к народу назвал США "деспотом столетия", и пообещал, что страна сумеет отразить вторжение. В резиденции Хусейна окружали генералы. Некоторые из которых вскоре предадут своего президента и свою страну.

"Часть генералитета подкупили. По крайней мере, так говорили в Багдаде. И это было общим мнением среди багдадцев, а не среди журналистов. Потом подтверждения этому были в итоге, что по крайней мере такие переговоры велись. Элемент предательства, конечно, был", - рассказал Иван Коновалов, военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры.

Не последнюю роль в поражении Багдада сыграла коррупция, которой умело воспользовались американцы, сами же её, по сути, и породившие. Некогда богатейшая страна Ближнего Востока, где учиться и работать мечтали не только жители близлежащих государств, но даже Европы, к 2003 году оказалась под жесточайшими санкциями США и ряда других стран после того, как Вашингтону удалось убедить их - режим Саддама Хусейна угрожает миру оружием массового поражения.

Выступление госсекретаря США Колина Пауэлла в ООН за полтора месяца до начала бомбардировок Багдада стало хрестоматийным примером того, как может врать политик, оправдывая преступные намерения одного государства в отношении другого. 76 минут доклада - почти полтора часа отборной лжи. И никто в тот момент даже не задумался, как вообще пробирка с якобы отравляющим веществом могла оказаться в стенах ООН, в общем-то режимного охраняемого объекта.

Впрочем, сомнения в правдивости слов Пауэлла были у России, Китая и Франции, которые выступили против операции США в Ираке. Но, как выяснилось позднее, маховик американской военной машины уже был запущен, при поддержке союзников-сателлитов - Великобритании, Австралии и Польши.

Спустя неделю после начала работы в Ираке международные инспекторы наконец-то достигли определенных результатов. Посетив фармацевтическую фабрику, ликеро-водочный комбинат и один из парадных дворцов президента, они всё-таки нашли следы военной программы Ирака. В 140 километрах от Багдада на полигоне были обнаружены ракеты, начиненные ипритом, которые не были уничтожены еще со времени прежних проверок в 1998 году.

Журналисты работали в Ираке в феврале и марте 2003 года и воочию видели, как режим Хусейна при всей его закрытости пытался сотрудничать с Западом и спасти страну. Международные инспекторы побывали даже во дворцах президента. Но Вашингтон тем временем просто готовился к вторжению.

Прошло 20 лет, которые стоили Ираку сотен тысяч жизней. И страна продолжает их терять. С каждым новым терактом, например, в Багдаде. Карта всех взрывов в иракской столице за последние годы: их тысячи. Подсчётов по всей стране уже давно никто не ведёт. Партизанские группировки сначала боролись с американскими военными, потом начали уничтожать их пособников. А дальше, как это нередко случается на Востоке, началась междоусобная война. В желающих принять в ней участие недостатка не было – во многом по вине всё тех же американцев.

"Американцы приняли решение, когда они временно управляли этой страной, что бывшие партийные функционеры, бывшие военные не имеют право работать в новом Ираке. И вот эти все здоровые мужики, многие из них имели хороший военный опыт и военную подготовку, оказались без дела, без денег, без работы, без возможности кормить семьи. Куда они пошли? Они пошли создавать вот эти подпольные организации. И вот так появилась как раз группировка "Исламское государство" (запрещена в России)", - говорит журналист, востоковед Елена Супонина.

За ошибки США все расплатились сполна. В июле 2016 года в Великобритании независимая комиссия обнародовала итоги расследования, которое вела с 2009 года. Её выводы: решение о вторжении в Ирак основывалось на ошибочных разведданных о наличии у Саддама Хусейна оружия массового уничтожения, его юридические основания были сомнительны, а последствия интервенции недооценены. Но тогда уже экс-премьер Великобритании Тони Блэр стоял на своём:

"Сейчас у власти в Ираке находится избранное и легитимное правительство, а Саддам сам был источником терроризма, непрекращающейся угрозой для мира и для своего народа. В любом случае, без Саддама мир стал лучше".

И это практически слово в слово фрагмент выступления президента США Буша-младшего, который, как выяснилось позднее, обсуждал с Блэром нападение на Ирак за два года до его начала. Не случайно СМИ называли экс-премьера "верным пуделем Буша".

"Я думаю, тут игралось две карты. Первая карта – это клан Буша, который выступал от очень большого и очень влиятельного промышленного клана нефтедобытчиков и нефтепереработчиков. Это, по сути, такая верхушка отрасли - одной из ключевой в американской экономике. И все дальнейшие процессы на Ближнем Востоке привели только к повышению цен на нефть и укреплению США как ключевого игрока в ближневосточном регионе", - рассуждает Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа.

Эксперты подсчитали: со времени окончания Второй мировой войны Соединенные Штаты Америки приняли участие в 80 процентах вооруженных конфликтов по всему миру или более чем в двух сотнях в численном выражении. И практически везде вели себя, как принято говорить в приличном обществе, "как слон в посудной лавке". Где-то просто не общаясь с местным населением, а где-то, как во Вьетнаме, поливая его напалмом. И ведь получали по носу в доброй половине конфликтов, но продолжали гнуть свою линию в самых разных регионах мира.

"Во-первых, очень короткая память у США, это очевидно совершенно. И менталитет, да, конечно, в значительной степени тут нужно принимать во внимание. Всё-таки это понимание США как "незаменимой нации", - сказал Александр Домрин, американист, профессор факультета права НИУ "Высшая школа экономики".

Простые американцы прекрасно понимают и другое. Какой бы ни была военная мощь их страны, она используется вовсе не для того, чтобы защитить себя, а вдали от родных берегов и порой в очень сомнительных целях. Какие потери - людские и финансовые – понёс мир с тех пор, как Штаты самоназначили себя гегемоном, пока никто не сосчитал. Но стоит вспомнить натовские бомбардировки Сербии, фактическое уничтожении Ливии и всё тот же Ирак, американское вторжение в который, по некоторым оценкам, обошлось мировой экономике в шесть триллионов долларов. Мировой порядок по-американски оказался во всех смыслах очень дорогим удовольствием. А Статуя Свободы на поверку оказалась монументом на её могиле.

Алексей Платонов, "В центре событий", "ТВ Центр".

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