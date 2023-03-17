"Гиена Европы": назван скрытый смысл милитаризации Польши

Амбиции Варшавы - стать новым центром силы Евросоюза

Польша создает крупнейшие в Европе сухопутные войска, только в этом году она потратит на оборону 4% своего ВВП. Это в два раза больше, чем требуется НАТО. Уже известно, что будет усилена артиллерия, увеличен личный состав, закуплены "Апачи", а по числу танков Польша и вовсе станет лидером в Европе. Варшава называет происходящее революцией перевооружения. Но стремительная милитаризация, помноженная на знаменитый польский гонор, может привести к катастрофическим последствиям для всего старого света. А Польшу в очередной раз может ждать раздел. Ведь очевидно, что такая революция неотделима от плана войны.

По всей Польше сейчас работают такие площадки. Гражданских людей обучают военному делу. Любой желающий - от 15 до 65 лет - может не просто получить основы солдатского ремесла, а выучиться на конкретную специальность. На происходящее обратило внимание CNN, американский телеканал рассказывает, что из фермеров, учителей, инженеров и бухгалтеров формируется польская национальная гвардия.

Постепенно гражданских превращают в солдат. И это государственная политика. "Мы призываем всех граждан принять участие в обучении обращению с оружием, посетить стрельбища, научиться стрелять, принять участие в наших учениях. Они называются "тренируйся с армией" и "тренируйся с НАТО", - отметил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По сути, скрытая мобилизация уже идет. Польское руководство намеренно прививает людям идею о необходимости усиления армии. Сейчас численность войска польского оценивается в 160 тысяч человек, а в планах - увеличить до 300 или даже 400 тысяч. Вместе с этим идёт закупка нового вооружения, а всё старое отдают Украине.

Чтобы понять темпы модернизации, достаточно посмотреть за передвижениями министра обороны Польши за последние несколько недель. Это он подписывает контракт на производство сразу 1400 боевых машин пехоты "Барсук" на польском оборонном заводе. Он же визирует документ о большой закупке карабинов и снайперских винтовок. За день до этого на полигоне смотрит показательные стрельбы южнокорейских гаубиц К9 - Варшава экспортирует 600 таких установок. А эта церемония связана с покупкой 116 американских танков "Абрамс".

Первые танки "Абрамс" уже прибыли на территорию Польши. Все они на полигонах - солдаты осваивают новую технику. Варшава объявила о закупке 366 танков "Абрамс", из них 250 - модификации 2015 года, то есть самые современные. Остальные - версия середины 80-х годов и даже бывшие в использовании в США. Таким образом Польша - единственная страна Евросоюза, которой американцы начали поставлять "Абрамсы".

Вдобавок тысячу танков поляки закупают в Южной Корее. Для Сеула это крупнейшая продажа их оружия в истории. Предыдущий рекорд был установлен при заключении соглашения с ОАЭ на поставку ракетных комплексов. Тогда речь шла о сумме в пять раз меньше, нежели нынешний контракт с Варшавой.

"Это превратит Польшу в обладателя крупнейшей в Европе танковой группировки, затмевающей флот Великобритании из 227 единиц. Всё это подчеркнуто планами удвоить численность польской армии до 300 000 человек, что превратит Польшу в крупнейшую военную державу Европы с точки зрения живой силы к западу от Украины", - пишут СМИ.

У Польши будет больше танков, чем сейчас имеют вместе Франция, Германия и Великобритания. А кроме тяжелой техники, есть контракты на поставки артиллерии, в том числе реактивной. В списке - системы РСЗО "Хаймарс" и ракеты к ним. А ещё южнокорейские лёгкие истребители и американские вертолёты "Апач". На всё это Варшава готова потратить более 100 млрд долларов. В год, по официальным данным, около 4 процентов ВВП. И эта цифра больше, чем у любой европейской страны.

"Польша хочет купить у Южной Кореи тысячу танков. Современных. "Черная пантера". Каждый - по 10 миллионов долларов. Подчеркиваю, каждый по 10 миллионов долларов. Доходная часть бюджета Польши - 130 млрд долларов. Хороший бюджет, да. Но на военные расходы запланировать на 23-24 год по 25-30 миллиардов - это не 3 процента, не 4 и не 5. Это за 10 процентов от госбюджета тратить на подготовку к войне", - рассказал Николай Межевич, профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Угроза российского нападения - главная причина милитаризации Польши. Вот только эта страна - член НАТО и защищена принципом коллективной обороны. В случае нападения на одно государство альянса все остальные союзники обязаны вступить в войну. Так что масштабная закупка вооружения, тем более наступательного – такого, как танки - может говорить о другом: Варшава готовится к операциям без поддержки НАТО. И подобное подтверждает тезисы о планах захватить западную Украину. Для Варшавы этот регион - так называемые Восточные Кресы, которые в прошлом находились под польской властью.

"Могут. И, по-видимому, к этому готовятся. Почему поляки столько ждут? Они ждут, чтобы в наших окопах легли не только мобилизованные из восточной и центральной Украины. Но и наиболее активный электорат Зеленского, мобилизованные с западной Украины. Я не исключаю, что Варшава ждет этого момента. Чтобы войти на почти освободившиеся площади", - рассуждает Николай Межевич.

Нельзя исключать и другой сценарий - Польша без поддержки НАТО может вступить в конфликт на стороне Украины. Вполне возможно, эту карту в рукаве держат США. Подразумевается возможность вооруженного столкновения войска польского с Россией - если Киев окончательно ослабнет.

"Польша действительно готова воевать с Россией. Это не значит абсолютно, что она заведет свою армию на Украину и там с нами будут воевать. Но в любом случае, они этот вариант допускают, они к нему готовятся, и в том числе к нему готовятся Соединённые Штаты Америки, которые если и допускают столкновение НАТО с Россией, то таким образом, чтобы они в этом не участвовали, и Польшу они рассматривают как главный вооруженный кулак. Для чего они этот танковый кулак и собирают. Который может быть использован в случае столкновения НАТО и России", - отметил Дмитрий Родионов, руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития.

Похоже на авантюру, но поляки, судя по всему, готовы рискнуть. Их подкупает возможность занять лидирующее место в Европе. Польское руководство не стесняясь критикует и Париж, и, главное, Берлин - и сознательно идёт проамериканским курсом. Амбиции Варшавы - стать новым центром силы Евросоюза, мощная армия и поддержка США этому поспособствуют. Однако, если вспомнить историю, польское руководство уже примеряло на себя роль геополитических стратегов - в прошлый раз из-за ошибки Польша как государство перестало существовать.

"У них такой национальный танец есть: пляска на граблях. Когда имперские амбиции фактически приводят не просто к какому-то геополитическому краху. А к полной утрате государственности", - отметил Дмитрий Родионов.

Американцам Варшава, как и Киев, нужны на время - как фишки в глобальной игре с Россией. Но при таком подходе Польша - всего лишь "первый эшелон", который первым и решено принести в жертву.

Пётр Вершинин, Татьяна Каминская, "В центре событий", "ТВ Центр".

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