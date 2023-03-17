В США предупредили о риске гибели Зеленского от рук украинских военных

Это может сделать офицер ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский проигрывает и рискует, оставаясь в стране. Такое мнение выразил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

"Если он останется на Украине, то погибнет либо от прямого удара российской армии, либо от рук офицера ВСУ в результате политической нестабильности в стране", - заявил экс-военный (цитата по РИА Новости).

По словам Риттера, сейчас у Зеленского еще есть шанс перебраться на Запад и жить там спокойно. Однако для этого ему придется доказать свою непричастность к военным преступлениям.

Ранее западные журналисты назвали ошибку президента Украины, которая дорого обойдется Киеву. Речь идет о решении Зеленского удерживать Артемовск.

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