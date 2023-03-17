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Всероссийская акция "Крымские истории" пройдет с 18 марта по 2 апреля

19:03
  • пятница
  • 17 марта 2023

Акция посвящена воссоединению России и Крыма

С 18 марта по 2 апреля в рамках проекта "Культура для школьников" пройдет Всероссийская акция "Крымские истории", посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией.

Акцию будет состоять из двух блоков - познавательного и интерактивного. Школьникам могут проявить свои творческие способности в трех направлениях: прочитать стихотворение о Крыме, написать рассказ о посещении одной или нескольких культурных достопримечательностей полуострова или сделать рисунок с крымским пейзажем.

Свою работу необходимо будет опубликовать в социальной сети "ВКонтакте" с хештегом #крымкдш. Жюри выберут 30 лучших работ, а их авторы получат сертификаты участников и подарки от проекта "Культура для школьников".

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