Захарова: Россия не признаёт решения Международного уголовного суда

Россия не является участником Римского статута МУС

Россия не признаёт решения Международного уголовного суда. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения. Россия не является участником Римского статута МУС и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", - заявила Захарова (цитата по ТАСС).

Ранее о том, что Россия не признает решения Международного уголовного суда, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

МУС работает в соответствии с Римским статутом 1998 года. Россия в 2000 году подписала этот документ, однако в 2016 году отказалась быть его участницей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"