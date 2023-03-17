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Захарова: Россия не признаёт решения Международного уголовного суда

18:52
  • пятница
  • 17 марта 2023

Россия не является участником Римского статута МУС

Россия не признаёт решения Международного уголовного суда. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения. Россия не является участником Римского статута МУС и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", - заявила Захарова (цитата по ТАСС).

Ранее о том, что Россия не признает решения Международного уголовного суда, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

МУС работает в соответствии с Римским статутом 1998 года. Россия в 2000 году подписала этот документ, однако в 2016 году отказалась быть его участницей.

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Мария Захарова
Мария Захарова
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