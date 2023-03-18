За сутки в России госпитализировано 1287 больных коронавирусом

Заболели ковидом 13 009 человек

За сутки в России госпитализировано 1 287 больных коронавирусом, всего зафиксировано 13 009 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 22 493 866 человек с COVID-19, умер 396 801 больной, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 144 человека, зарегистрировано 2 195 новых больных, всего в столице 3 456 474 инфицированных, скончались 48 366 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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