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Песков назвал ничтожным ордер Международного уголовного суда

19:34
  • пятница
  • 17 марта 2023

Решение МУС представитель Кремля назвал неприемлемым

Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее об этом заявили и в российском МИД.

"Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой. Россия, как и целый ряд государств, не признаёт юрисдикцию этого суда и любые решения подобного рода с точки зрения права для России являются ничтожным", - заявил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Также на решение МУС отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Нет необходимости объяснять, где нужно использовать этот документ", - написал он, сопроводив запись значком туалетной бумаги.

МУС работает в соответствии с Римским статутом 1998 года. Россия в 2000 году подписала этот документ, однако в 2016 году отказалась быть его участницей.

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Дмитрий Песков
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