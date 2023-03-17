ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин сменил губернатора Смоленской области

20:03
  • пятница
  • 17 марта 2023

Указ опубликован на сайте Кремля

Кадровые перестановки произошли в Смоленской области. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Василия Анохина временно исполняющим обязанности главы региона.

"Принять отставку Губернатора Смоленской области Островского А.В. по собственному желанию", - говорится в тексте указа, размещенного на сайте Кремля. Документ вступает в силу со дня его подписания.

15 марта президент сменил главу Чукотки. Исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа был назначен Владислав Кузнецов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.