Путин сменил губернатора Смоленской области

Указ опубликован на сайте Кремля

Кадровые перестановки произошли в Смоленской области. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Василия Анохина временно исполняющим обязанности главы региона.

"Принять отставку Губернатора Смоленской области Островского А.В. по собственному желанию", - говорится в тексте указа, размещенного на сайте Кремля. Документ вступает в силу со дня его подписания.

15 марта президент сменил главу Чукотки. Исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа был назначен Владислав Кузнецов.

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