Путин и Лукашенко провели продолжительный телефонный разговор

Обсуждали вопросы взаимодействия двух стран

Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу поговорили по телефону. Это был продолжительный и обстоятельный разговор, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как рассказал представитель Кремля, Путин и Лукашенко обсуждали вопрос торгово-экономического взаимодействия двух стран, а также подготовку к запланированному на апрель большому Государственному совету Союзного государства.

Кроме того, лидеры стран обсудили "вопросы возможного взаимодействия в рамках работы над созданием международных транспортных коридоров".

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