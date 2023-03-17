Путин и Лукашенко провели продолжительный телефонный разговор

Обсуждали вопросы взаимодействия двух стран
Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу поговорили по телефону. Это был продолжительный и обстоятельный разговор, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как рассказал представитель Кремля, Путин и Лукашенко обсуждали вопрос торгово-экономического взаимодействия двух стран, а также подготовку к запланированному на апрель большому Государственному совету Союзного государства.
Кроме того, лидеры стран обсудили "вопросы возможного взаимодействия в рамках работы над созданием международных транспортных коридоров".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"