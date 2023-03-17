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Путин обсудил с Совбезом взаимодействие в Каспийском регионе

20:27
  • пятница
  • 17 марта 2023

Докладчиком выступил глава МИД России

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза обсудил ход взаимодействия в Каспийском регионе. Об этом в пятницу сообщают РИА Новости.

"Мы договорились, что Сергей Викторович Лавров сегодня доложит о ходе нашего взаимодействия в Каспийском регионе, поговорим по отдельным вопросам, а их там много. Это все наши соседи, и большой комплекс вопросов у нас там постоянно в повестке дня находится - экономического, политического характера, и в сфере безопасности", - заявил Путин.

Совещание проходило в режиме видеоконференции.

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