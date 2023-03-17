Российские силы взяли под контроль около 70% территории Артемовска

Город остается одной из самых горячих точек в зоне СВО

Российские подразделения контролируют уже порядка 70 процентов территории Артемовска. Об этом в пятницу рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Если говорить об Артемовске: наши силы сейчас контролируют порядка 60 процентов, может даже уже более - до 70 процентов самого города", - отметил он (цитата по РИА Новости).

Артемовск остается одной из самых горячих точек в зоне СВО. Ранее западные журналисты назвали ошибку президента Украины, которая дорого обойдется Киеву. Речь идет о решении Зеленского удерживать Артемовск.

В среду бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что история с Артемовском близится к концу - украинская армия находится в тяжелом положении.

В связи с большими потерями ВСУ в Вашингтоне приступили к ускоренной переброске техники на Украину, а также к тренировке украинских солдат.

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