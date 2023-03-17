Захарова предупредила США о риске прямой конфронтации с Россией

Вашингтону следует задуматься о последствиях своих действий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу прокомментировала заявление главы Пентагона Ллойда Остина о расширении числа стран, готовых поставлять танки Leopard Украине.

Она отметила, что "Вашингтону следует задуматься о последствиях своих все более агрессивных действий, чреватых прямой военной конфронтацией с Россией и повторением унизительного для США провала сродни вьетнамскому или афганскому".

"Заявления министра обороны США … вновь демонстрируют одержимую нацеленность Вашингтона на тотальную гибридную войну с Россией "до последнего украинца", - говорится в заявлении МИД, размещенном на сайте ведомства.

14 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что англосаксонский мир созданием блоковых структур и продвижением натовской военной инфраструктуры в Азию делает серьезную заявку на конфронтацию на долгие годы.

В Москве неоднократно указывали, что активная военная помощь стран Запада Украине говорит об их прямой вовлеченности в украинский конфликт.

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