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Крым отмечает девятую годовщину воссоединения с Россией

10:00
  • суббота
  • 18 марта 2023

Сегодня полуостров - территория возможностей и стабильного будущего

Наша страна отмечает важную дату - ровно девять лет назад Крым и Севастополь вернулись в состав России. В Кремле был подписан межгосударственный договор. Историческое решение приняли сами жители на общенародном референдуме.
Путин рассказал о развитии Крыма и Севастополя

От солнечной Ялты до сурового Перекопа, от города-героя Керчи до города-героя Севастополя – в каждом уголке полуострова, и даже в Чёрном море сегодня поднимают российские флаги, а воспитанники детского центра "Артек" водрузили триколор на Адалары, сообщает "ТВ Центр".

В 2014 году по итогам всенародного референдума Крым и Севастополь вернулись в состав России. Это была реакция жителей полуострова на госпереворот в Киеве и агрессию к русскоязычному населению.

В Крыму по сути началась эпоха возрождения. За девять лет построены сотни важных инфраструктурных объектов, в том числе километры новых дорог. Главная транспортная артерия полуострова - трасса "Таврида" - обрастает ответвлениями. Возводят развязку на Ялту, на Западе завершается объезд Севастополя, планируется строительство дороги на южный берег из Белогорска. Новую магистраль получит и север полуострова. В ближайшее время начнется ремонт дороги Симферополь – Джанкой – Мелитополь, которая соединяет Крым и новые регионы России.

Развитие транспортной инфраструктуры позволило увеличить туристический поток по сравнению с украинским периодом в два раза. Построен новый аэропорт и Крымский мост.  Киев попытался его разрушить, но главный символ современной России устоял.

Ранее Украина объявила энергетическую, транспортную и водную блокаду полуострову. Но вместе с Россией Крым преодолел трудности. Построены электростанции, по дну Керченского пролива проложен энергомост. Чтобы справится с дефицитом воды, пробурили скважины и даже поменяли систему подачи.

В прошлом году в ходе спецоперации российские военные уничтожили дамбу, установленную украинскими националистами в Херсонской области, и возобновили подачу днепровской воды. Теперь она питает города на востоке полуострова и более 200 сельхозпредприятий. Все эти годы фермеры выращивали засухоустойчивые культуры – ячмень, пшеницу, кориандр, нут. Сейчас вновь сеют рис и восстанавливают овощеводство.

Заводы вновь производят электронику, ручной инструмент и запчасти для сельхозтехники. А верфи получают гражданские и военные заказы. Глобальные преобразования коснулись каждой сферы. Севастополь в ближайшие годы станет главным культурным центром Южного федерального округа: в городе строится кластер, где будут музей, оперный театр и балетная школа. В Симферополе накануне открылся Дворец водных видов спорта для подготовки олимпийского резерва. Сегодня полуостров - территория возможностей и стабильного будущего.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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