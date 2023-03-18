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Совбез ООН не дал выступить омбудсмену ДНР

10:34
  • суббота
  • 18 марта 2023

Дарья Морозова планировала рассказать о катастрофической гуманитарной ситуации в Донбассе

Совет Безопасности ООН во время заседания по гуманитарной ситуации на Украине отказался предоставить слово омбудсмену ДНР Дарье Морозовой. США потребовали провести процедурное голосование по вопросу её участия в совещании.

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За выступление Морозовой проголосовали четыре страны, против - восемь, ещё три воздержались. Российский постпред при ООН Василий Небензя ещё до голосования подчеркнул, что Дарью Морозову пригласили, чтобы дать Совбезу возможность получить из первых рук информацию о катастрофической гуманитарной ситуации в Донбассе.

Дипломат заявил, что Россия учтет позицию американской стороны по данному вопросу, сообщает "ТВ Центр".

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