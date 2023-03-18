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Во Франции не утихают протесты из-за пенсионной реформы

10:47
  • суббота
  • 18 марта 2023

Тысячи людей выходят на улицы

Более шестидесяти человек задержаны в Париже во время массовых протестов. На улицы французской столицы вновь вышли противники пенсионной реформы. Демонстранты забрасывали стражей порядка камнями и бутылками, запускали петарды и жгли баррикады.

Беспорядки во Франции вспыхнули с новой силой
Во Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста

В результате столкновений пострадал как минимум один полицейский. Для разгона толпы силовики применили слезоточивый газ и водомёты.

Беспорядки вспыхнули с новой силой после того, как 16 марта правительство в обход голосования в парламенте одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста. Оппозиция уже выдвинула вотум недоверия кабмину.

Французы намерены протестовать и дальше. Очередная забастовка назначена на 23 марта, сообщает "ТВ Центр".

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