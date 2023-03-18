Собянин: Москвичи могут получить онлайн 42 услуги в сфере труда и соцзащиты

Список электронных сервисов расширяется

В прошлом году на 75% выросло количество социальных услуг, которые москвичи оформили онлайн. Об этом написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что сейчас уже 42 услуги в сфере труда и соцзащиты доступны в электронном виде. Многие из них жители столицы предпочитают получать без посещения МФЦ, например, оформление ежемесячного пособия для беременных или справок о назначении социальной помощи.

Перевод госуслуг в электронный вид входит в программу социальной поддержки жителей Москвы, напомнил Собянин.

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