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Собянин: Москвичи могут получить онлайн 42 услуги в сфере труда и соцзащиты

11:57
  • суббота
  • 18 марта 2023

Список электронных сервисов расширяется

В прошлом году на 75% выросло количество социальных услуг, которые москвичи оформили онлайн. Об этом написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что сейчас уже 42 услуги в сфере труда и соцзащиты доступны в электронном виде. Многие из них жители столицы предпочитают получать без посещения МФЦ, например, оформление ежемесячного пособия для беременных или справок о назначении социальной помощи.

Перевод госуслуг в электронный вид входит в программу социальной поддержки жителей Москвы, напомнил Собянин.

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