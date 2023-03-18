Россиян пригласили провести отпуск в Омской области

У региона большой туристический потенциал

Целебное озеро, загадочная деревня, сибирская кухня: 55 впечатлений от знакомства с Омской областью. На конференции в Москве рассказали о туристическом потенциале региона.

Например, вода в озере Эбейты по своим целебным свойствам превосходит популярное Мёртвое море. Стоит посетить и деревню Окунево, где по преданию был построен древнейший индийский храм.

Особого внимания заслуживает, конечно, столица региона. Омск сохранил атмосферу старинного сибирского города. А рестораны с местной кухней не оставят равнодушными даже самых взыскательных гурманов, сообщает "ТВ Центр".

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