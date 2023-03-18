ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян пригласили провести отпуск в Омской области

12:50
  • суббота
  • 18 марта 2023

У региона большой туристический потенциал

Целебное озеро, загадочная деревня, сибирская кухня: 55 впечатлений от знакомства с Омской областью. На конференции в Москве рассказали о туристическом потенциале региона.

Например, вода в озере Эбейты по своим целебным свойствам превосходит популярное Мёртвое море. Стоит посетить и деревню Окунево, где по преданию был построен древнейший индийский храм.

 Особого внимания заслуживает, конечно, столица региона. Омск сохранил атмосферу старинного сибирского города. А рестораны с местной кухней не оставят равнодушными даже самых взыскательных гурманов, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Омск, река Иртыш
Омск, река Иртыш
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.