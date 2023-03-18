Путин подписал закон о наказании за дискредитацию участников спецоперации

Нарушителям грозит до 7 лет заключения

Владимир Путин подписал закон о наказании до семи лет колонии за дискредитацию участников спецоперации, в том числе добровольцев.

Статья о фейках в отношении Вооруженных сил России теперь также распространяется на добровольцев. Максимальное наказание по ней - до 15 лет колонии, сообщает ТАСС.

Ранее изменения в законодательство одобрили депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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