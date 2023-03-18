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Собянин отметил итоги года работы проекта "Социальная помощь в больницах"

13:32
  • суббота
  • 18 марта 2023

Он успешно реализуется с 2022 года

В Москве успешно реализуется проект "Социальная помощь в больницах". Он стартовал в 2022 году, напомнил сегодня Сергей Собянин.

В столичных клиниках работают координаторы, которые помогают пациентам организовать надомное или стационарное обслуживание после выписки, найти родственников, консультируют по социальным услугам, психологи поддерживают в трудную минуту, написал мэр на своей странице "ВКонтакте".

Собянин отметил, что благодаря этому проекту помощь уже получили больше 25 тысяч человек.

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Проект "Социальная помощь в больницах"
Проект "Социальная помощь в больницах"
Проект "Социальная помощь в больницах"
Проект "Социальная помощь в больницах"
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