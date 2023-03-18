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Собянин рассказал о программе "Мой район"

13:05
  • суббота
  • 18 марта 2023

Улучшается транспортная ситуация на западе Москвы

В рамках программы "Мой район" в Дорогомилово, Крылатском, Кунцево, Можайском, Филевском Парке и Фили-Давыдково городские власти взялись за решение главных проблем: улучшение транспортной ситуации, реновацию и реорганизацию промзон. Об этом в своём блоге сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что на этой неделе в ТРЦ "Кунцево Плаза" открылся флагманский офис "Мои документы" Западного округа Москвы. Там представлен расширенный перечень услуг и множество дополнительных возможностей для решения повседневных вопросов. Как показывает практика, такие дворцы искреннего сервиса максимально востребованы у москвичей, написал Собянин.

По словам мэра, районы Дорогомилово, Филевский Парк, Фили-Давыдково, Кунцево и Можайский были в числе первых, в которые пришло наземное метро. Так, на первом маршруте Московских центральных диаметров пассажиров принимают станции "Фили", "Славянский бульвар", "Кунцевская", "Рабочий поселок", "Сетунь".

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