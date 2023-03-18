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Умер последний главком военного флота СССР Чернавин

14:14
  • суббота
  • 18 марта 2023

Ему было 94 года

В Москве умер последний главком Военно-морского флота СССР Владимир Чернавин. Ему было 94 года.

Как рассказал РБК глава аппарата клуба военачальников Николай Дерябин, адмирал Чернавин скончался после болезни в военном госпитале в ночь на 18 марта. Прощание с ним пройдёт в воинском мемориале в Мытищах.

Чернавин был в числе первых, кто служил на атомных подлодках. В 1959 году он командовал лодкой "К-21". В 1962 году эта подлодка впервые в истории отечественного флота совершила автономное плавание продолжительностью 50 суток, пройдя под арктическими льдами.

После распада СССР Чернавин был главнокомандующим ВМФ Объединённых вооружённых сил СНГ, в феврале 1993 года адмирал ушёл в отставку.

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Владимир Чернавин
Владимир Чернавин
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