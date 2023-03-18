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Собянин: В Москве по проектам комплексного развития территорий построят ещё 32 спортобъекта

15:37
  • суббота
  • 18 марта 2023

Больше всего - на северо-востоке столицы

32 спортивных объекта будут построены в Москве по проектам комплексного развития территорий. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в десяти округах появятся новые физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны. Лидером станет Северо-Восточный округ: здесь построят 14 спорткомплексов, а среди районов на первом месте – Отрадное, где запланировано три объекта.

Заведения будут рассчитаны на массовое посещение людей разных возрастов и уровней физической подготовки. Это сделает спорт ещё более доступным для москвичей, указал Собянин.

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