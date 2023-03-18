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МИД России назвал условия для урегулирования на Украине

14:40
  • суббота
  • 18 марта 2023

Язык ультиматумов Москва не потерпит

Россия открыта к серьёзным предложениям Запада и Украины по политико-дипломатическому решению кризиса, однако язык ультиматумов для нас неприемлем. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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По её словам, для достижения устойчивого мира необходимо добиваться прекращения поставок на Украину западного оружия, завершения боевых действий, возвращения Украины к нейтральному внеблоковому статусу, международного признания новых территорий России.

Помимо этого, на Украине должны быть осуществлены демилитаризация и денацификация, устранены все угрозы, исходящие с её территории, закреплены её безъядерный статус и гарантии соблюдения прав русскоязычного населения.

Неотъемлемой частью должна стать отмена всех незаконных санкций и исков против России в международных судебных инстанциях, заключила Захарова.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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