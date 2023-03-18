МИД России назвал условия для урегулирования на Украине

Язык ультиматумов Москва не потерпит

Россия открыта к серьёзным предложениям Запада и Украины по политико-дипломатическому решению кризиса, однако язык ультиматумов для нас неприемлем. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По её словам, для достижения устойчивого мира необходимо добиваться прекращения поставок на Украину западного оружия, завершения боевых действий, возвращения Украины к нейтральному внеблоковому статусу, международного признания новых территорий России.

Помимо этого, на Украине должны быть осуществлены демилитаризация и денацификация, устранены все угрозы, исходящие с её территории, закреплены её безъядерный статус и гарантии соблюдения прав русскоязычного населения.

Неотъемлемой частью должна стать отмена всех незаконных санкций и исков против России в международных судебных инстанциях, заключила Захарова.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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