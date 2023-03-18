В зоне спецоперации за сутки уничтожены 9 украинских дронов

Их сбили силы ПВО

Российские военные за сутки уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Дроны были сбиты в Харьковской области, ЛНР и ДНР. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, на донецком направлении в результате активных действий российских подразделений, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 120-ти украинских военных. Побиты две боевые бронированные машины, два автомобиля, две боевые машины РСЗО "Ураган" и гаубица Д-30.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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