Над Трампом нависла угроза ареста

Экс-президент США призвал своих сторонников выходить на улицы

Дональд Трамп сообщил о своём скором аресте. Как написал экс-президент в своей соцсети Truth Social, его задержат 21 марта.

В связи с этим бизнесмен и политик призвал своих сторонников выйти на протесты. "Ведущий кандидат от Республиканской партии и бывший президент США будет задержан во вторник на следующей неделе. Выходите на протесты, верните нашу страну!" - написал Трамп.

Ранее телеканал NBC сообщил, что Трампу могут на следующей неделе предъявить обвинения в связи с предполагаемой выплатой денег порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их якобы имевшем месте романе. Сам Трамп говорит, что никак не связан с Дэниелс.

Другой американский канал Fox News утверждает, что прокурор Нью-Йорка готовится к аресту Дональда Трампа. В эфире прозвучало утверждение, что экс-президент стал настолько нежелателен для действующей власти, что угроза его ареста стала реальной.

В свою очередь бизнесмен Илон Маск предположил, что если Трампа действительно арестуют, то он вернётся в Белый дом по итогам президентских выборов 2024 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"