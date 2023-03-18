Путин приехал на открытие школы искусств и центра "Корсунь" в Севастополе

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией

В девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией президент Владимир Путин приехал на полуостров. В Севастополе глава государства подвёл итоги первой очереди строительства историко-археологического парка "Херсонес Таврический". Путин также открыл детский центр "Корсунь", который стал филиалом знаменитого "Артека", и детскую школу искусств, сообщает газета "Тверская, 13".

Школа искусств станет местом воспитания и развития творчески одаренных детей Севастополя и откроет им возможности для изучения на примерах памятников античного и византийского времени основ мирового художественного наследия.

Херсонес Таврический - один из древнейших городов на территории современной России, уникальный памятник античной эпохи, единственный в мире византийский город, который не затронули перестройки последующих столетий. Сейчас здесь формируется музейно-просветительский комплекс, в который войдут "Музей Новороссии и Крыма", "Туристический центр", "Музей Христианства", "Квартал Реконструкция" и другие объекты.

18 марта - важная дата в истории России. Девять лет назад Владимир Путин, руководство Крыма и Севастополя подписали договор о вхождении в состав России. Судьбоносное решение о воссоединении с Россией приняли жители полуострова на общенародном референдуме. За это проголосовало более 96% граждан.

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