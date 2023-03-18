Собянин: Ежегодно к системе теплоснабжения Москвы подключается до 600 новых объектов

Отопительный сезон длится более 200 дней

Московская система теплоснабжения - крупнейшая в мире: её протяжённость свыше 17 тысяч километров. Ежегодно к ней подключаются до 600 новых объектов. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр сообщил ещё несколько интересных фактов о том, как работает отопление в столице. В Москве один из самых долгих отопительных сезонов среди мировых мегаполисов. Обычно он начинается в третьей декаде сентября и длится около 230 дней до начала мая.

Собянин указал, сто осенью и зимой городские власти внимательно следят за прогнозом погоды. Температуру в батареях повышают заранее, не дожидаясь похолодания.

В Москве работают почти семь тысяч умных тепловых пунктов, специальные датчики отслеживают параметры работы оборудования и передают данные в онлайн-режиме.

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