ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Ежегодно к системе теплоснабжения Москвы подключается до 600 новых объектов

17:48
  • суббота
  • 18 марта 2023

Отопительный сезон длится более 200 дней

Московская система теплоснабжения - крупнейшая в мире: её протяжённость свыше 17 тысяч километров. Ежегодно к ней подключаются до 600 новых объектов. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Собянин отметил итоги года работы проекта "Социальная помощь в больницах"
Собянин рассказал о программе "Мой район"

Мэр сообщил ещё несколько интересных фактов о том, как работает отопление в столице. В Москве один из самых долгих отопительных сезонов среди мировых мегаполисов. Обычно он начинается в третьей декаде сентября и длится около 230 дней до начала мая.

Собянин указал, сто осенью и зимой городские власти внимательно следят за прогнозом погоды. Температуру в батареях повышают заранее, не дожидаясь похолодания.

В Москве работают почти семь тысяч умных тепловых пунктов, специальные датчики отслеживают параметры работы оборудования и передают данные в онлайн-режиме.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Московская система теплоснабжения
Московская система теплоснабжения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.