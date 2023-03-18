ВСУ обстреляли посёлок под Курском

Никто не пострадал

Украинские военные обстреляли посёлок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

По информации губернатора, зафиксировано десять прилётов. Пострадавших нет, но повреждено здание бывшего дома культуры, который в последнее время не работал.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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