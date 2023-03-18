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В Подмосковье отравились участники соревнований по спортивной гимнастике

18:56
  • суббота
  • 18 марта 2023

Они обедали в кафе "Феникс" в городе Пущино

Команда участников соревнований по спортивной гимнастике отравилась в подмосковном Пущино. У спортсменов выявлена острая кишечная инфекция.

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Расследование ведёт Роспотребнадзор. Как сообщается на официальном сайте ведомства, организован комплекс противоэпидемических мероприятий.

По поступающей информации, по состоянию на 15:00 18 марта госпитализированных нет. Установлено, что члены команд обедали и ужинали в кафе "Феникс" городского округа Пущино.

Специалисты Роспотребнадзора обследуют кафе и берут в нём различные пробы. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области.

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