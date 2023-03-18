Немецкие СМИ узнали подробности расследования взрывов на "Северных потоках"

Найдены новые вещдоки

На яхте, которая фигурирует в расследовании взрывов на "Северных потоках", обнаружены одежда и волосы. Об этом пишет Bild со ссылкой на имеющийся в его распоряжении ордер на обыск и список с найденными на судне предметами.

Речь идёт о термофутболке, чёрной кепке и волосах, которые сейчас исследуют в лаборатории на наличие следов ДНК. У следователей пока нет данных, принадлежат ли найденные вещи кому-то из шести неизвестных, которые зафрахтовали судно в сентябре прошлого года.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на разведданные сообщила, что за атакой на газопроводы стоит некая проукраинская группировка. Президент России Владимир Путин назвал эту информацию полной чушью, отметив, что такой масштабный взрыв могли устроить только специалисты при поддержке государства, обладающего определенными технологиями.

Взрывы на двух нитках газопроводов произошли 26 сентября 2022 в Балтийском море.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"