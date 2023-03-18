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"В бой!": Медведев обратился к американцам

19:48
  • суббота
  • 18 марта 2023

Поводом стала новость о скором аресте Дональда Трампа

Дмитрий Медведев обратился в своём Telegram-канале к американцам в связи с появившимися новостями о предполагаемом аресте Дональда Трампа 21 марта. Зампред Совбеза России призвал граждан США вернуть себе страну.
Медведев предложил не церемониться с американцами

"Верните себе страну, американцы! В бой! Уничтожьте тиранию Вашингтона! Отправьте на вонючую свалку истории коррумпированную клику безумных свиноукрофилов - отца и сына Байденов!!", - написал Медведев.

В постскриптуме он в шутку отметил, что "пост размещён по просьбе кандидата в президенты США полковника Даниила Фёдоровича Трампа".

Сегодня Дональд Трамп сообщил о том, что его арестуют 21 марта. В связи с этим бизнесмен и политик призвал своих сторонников выйти на протесты. "Ведущий кандидат от Республиканской партии и бывший президент США будет задержан во вторник на следующей неделе. Выходите на протесты, верните нашу страну!" - написал Трамп.

В свою очередь бизнесмен Илон Маск предположил, что если Трампа действительно арестуют, то он вернётся в Белый дом по итогам президентских выборов 2024 года.

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