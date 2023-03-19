Путин посетил Мариуполь и провёл совещание в Ростове-на-Дону

Накануне президент побывал в Севастополе

Владимир Путин провёл совещание в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону. Как сообщает пресс-служба Кремля, президент заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова и других командующих.

Перед этим глава государства совершил рабочую поездку в Мариуполь. Он прилетел в город на вертолёте, затем за рулём автомобиля объехал несколько районов, пообщался с местными жителями.

Вице-премьер Марат Хуснуллин, который сопровождал президента, подробно доложил о ходе строительных и восстановительных работ, сообщает "ТВ Центр".

18 марта, в девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией Владимир Путин побывал в Севастополе. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, президент приехал в регион за рулём.

"В такой исторический день президент всегда с Севастополем и севастопольцами. У нашей страны - невероятный лидер!", - написал Развожаев у себя в Telegram-канале.

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