Белград и Приштина урегулировали спорные вопросы

Стороны обсудили мирный план Запада

Белград и Приштина смогли договориться по нескольким пунктам западного плана по урегулированию ситуации с Косово. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич по итогам встречи с премьером самопровозглашённой республики. Она прошла в Северной Македонии.

Мероприятие было организовано при содействии главы евродипломатии Жозефа Борреля. Переговоры длились 12-ть часов за закрытыми дверями. Соглашение не было подписано, однако стороны согласились начать его реализацию, сообщает "ТВ Центр".

В частности, Приштина обязалась приступить к формированию сербских муниципалитетов с надлежащим уровнем самоуправления в Косово и Метохии. По словам Вучича, он и его оппонент изложили свое видение ситуации, тем самым положив начало конструктивной совместной работы.

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