Протестующие захватили вокзал в Монпелье

Во Франции не стихают протесты из-за пенсионной реформы

Во Франции не утихают массовые протесты из-за принятой пенсионной реформы. Полиция вновь применила водомёты и слезоточивый газ против демонстрантов.

В городе Монпелье участники протеста захватили железнодорожный вокзал и ворвались в торговый центр. Самые ожесточённые столкновения происходят в Париже.

Участники акции разделились на несколько групп и стали опрокидывать и поджигать мусорные баки. В силовиков опять полетели камни, бутылки и петарды. Полицейские применили спецсредства.

На площади Согласия правоохранители обыскивали и задерживали прохожих, предупреждая о штрафах. Ранее префектура полиции выдала запрет на проведение митингов после того, как в течение двух дней не прекращались массовые беспорядки, сообщает "ТВ Центр".

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