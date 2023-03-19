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Эквадор приходит в себя после разрушительного землетрясения

10:51
  • воскресенье
  • 19 марта 2023

Есть погибшие и пострадавшие

По меньшей мере 14-ть человек погибли, еще около четырёхсот пострадали в результате мощного землетрясения в Эквадоре. Эпицентр находился на глубине в 44 километра недалеко от города Наранхаль, где проживают 32 тысячи человек.

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Сильные толчки ощущались в нескольких провинциях страны. В ряде городов частично отсутствует электроснабжение. Всего повреждения получили десятки жилых домов, многие разрушены полностью.

Пострадали здания школ и университетов, а также медицинские центры. Спасатели ведут разбор завалов, сообщает "ТВ Центр".

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