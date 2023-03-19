В Сочи из-за тумана отменены десятки авиарейсов

Густая пелена накрыла город и окрестности

Десятки пассажиров застряли в аэропорту Сочи. Из-за тумана задержано более 30-ти рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Самары и других городов.

В связи с погодными условиями пассажиров просят следить за временем вылета на электронном или онлайн-табло. Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолёты со вчерашнего дня, сообщает "ТВ Центр".

Густая пелена накрыла город и окрестности. На дорогах резко ухудшилась видимость. Улицы словно в дыму, водители сбавляют скорость, чтобы избежать столкновений. Синоптики говорят, что туман не рассеется как минимум до вечера воскресенья.

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