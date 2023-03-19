Визит Владимира Путина в Мариуполь. Главное

Президент пообщался с местными жителями

Владимир Путин посетил с рабочей поездкой Мариуполь. Глава государства лично объехал за рулём автомобиля несколько районов, осмотрел восстановленные объекты и пообщался с местными жителями, а также заслушал доклады о строительстве в городе и его окрестностях.

В Мариуполь Владимир Путин прилетел на вертолёте, окрашенном в цвета камуфляжа. Поездка по ночному городу больше похожа на совещание на колесах. За рулем сам президент, в роли штурмана и гида - вице-премьер правительства Марат Хуснуллин. Но это не сколько экскурсия, сколько отчёт о проделанной работе, сообщает "ТВ Центр".

Очень сильно пострадал центр Мариуполя, там много памятников культуры и архитектуры. Принято решение - сохранить их. К концу года запланировано восстановить фасадную часть. Возвращают к жизни и другие знаковые объекты, к примеру, Приазовский технический университет. Филармонию восстановили за три месяца. Уже собрана труппа, руководитель приехал из Ставрополья. В апреле готовы поставить первый спектакль.

С началом восстановительных работ и благоустройства мариупольцы стали активно возвращаться в город. Несмотря на все ужасы, которые они пережили, когда украинские нацбаты отступали и уничтожали всё на своем пути. Снести пришлось 307 домов. Они не подлежали восстановлению. Отступая, украинские националисты не жалели ни чужих, ни своих. Минировали даже больницы, в которых могли находиться их же раненые боевики.

Уже совсем скоро жители Мариуполя получат новые больницы и поликлиники, оборудованные по самым высоким стандартам; школы не только с необходимыми спортзалами и компьютерными классами, но даже с бассейнами. Владимир Путину показали один из новых районов, где людям уже выдали ключи от квартир. Новосёлы пригласили президента в гости.

Во дворе - стихийное собрание новых собственников. Владимира Путина здесь совсем не ожидали увидеть, ведь только накануне был в Крыму. Глазам не верят, а руку пожать всё равно пытаются. Многие рассказы горожан - как под копирку: остался без денег, жилья и работы. И теперь это главные задачи для новых властей.

Ещё один болезненный вопрос - восстановление дорожной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, в которую Украина не вкладывалась десятилетиями. Российские рабочие меньше чем за год сдали полноценную четырёхполосную трассу Мариуполь-Донецк.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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