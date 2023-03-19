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Собянин поздравил работников ЖКХ с праздником

11:00
  • воскресенье
  • 19 марта 2023

Он отмечается 19 марта

В России сегодня отмечают свой профессиональный праздник работники жилищно-коммунального хозяйства. Сотрудников ЖКХ столицы поздравил Сергей Собянин.

На своей странице "ВКонтакте" мэр написал, что в столице в сфере ЖКХ занято полмиллиона человек. Они делают город чистым, уютным и красивым. Благодаря им в дома приходят тепло и свет.

В прошлом году коммунальные работники Москвы восстанавливали школы и больницы, дороги и мосты в Донецке и Луганске, указал Собянин.

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