Участники проекта "Настоящие в Политехническом" выступили в Москве

Зрителям представили новое прочтение поэтических встреч

Стихи и песни современных авторов, в которых отражены чувства и переживания жителей новых регионов нашей страны. В Москве прошёл творческий вечер в рамках медиапроекта "Настоящие в Политехническом".

С одной стороны, он предлагает зрителям новое прочтение поэтических встреч, которые когда-то были традиционными - их проводили именно в этом знаменитом музее.

Вторая цель - обратить внимание на творчество авторов, которые пишут о событиях в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщает "ТВ Центр".

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