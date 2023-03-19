В Запорожье ликвидирована мобильная группа боевиков

Она пыталась прорваться на российские позиции

В зоне специальной военной операции сорвана атака ВСУ на позиции российских войск на запорожском направлении. Мотострелки, при поддержке артиллерии, ликвидировали мобильную группу боевиков, которая пыталась прорваться к передовым укреплениям.

На купянском направлении ликвидированы сразу три диверсионные группы. А в Артёмовске в эти минуты продолжается ожесточенный бой в центре города. Передовые отряды выдавливают националистов с территории стадиона "Авангард" и зачищают уже освобожденную территорию в промзоне.

Российские подразделения активно наступают и на Авдеевку. Артиллеристы наносят мощные удары по позициям боевиков в районе станции "Химик". Одновременно, штурмовые группы охватывают окраины города с севера. Не дают боевикам маневрировать и обустроить новые рубежи, сообщает "ТВ Центр".

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