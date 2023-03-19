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Собянин рассказал о трудовых династиях работников городского хозяйства

13:24
  • воскресенье
  • 19 марта 2023

Они трудятся в системе ЖКХ десятилетиями

В День работников ЖКХ Сергей Собянин обратился со словами особой благодарности к тем тем, кто заботится о Москве из поколения в поколение. На своей странице "ВКонтакте" мэр рассказал о трудовых династиях работников коммунального хозяйства.

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Владимир Бурдин работает в газовом хозяйстве Москвы уже 50 лет, 27 из них - в "Мосгазе". Сейчас с ним трудятся сын Александр и внук Кирилл. У династии Давыдовых общий стаж в "Мосводостоке" больше 37 лет. С главой семьи Денисом работают жена Светлана и двое сыновей - Сергей и Александр.

Сотрудники городского хозяйства Москвы отличаются преданностью профессии. Город гордится ветеранами комплекса и трудовыми династиями, отметил Собянин.

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