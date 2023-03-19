Московский ипподром готовится к масштабной реконструкции

Она начнётся в конце марта

Меньше двух недель осталось у коневладельцев, чтобы вывезти всех лошадей с Московского ипподрома. 31 марта он закрывается на масштабную реконструкцию.

Необходимость ремонта никто не оспаривает, комплексу много лет и приводить его в порядок пора. Вопрос в том - куда переселять животных?

Татьяна Сидорова выяснила, почему предлагаемые варианты не устраивают коневладельцев, а заодно узнала, что за три года должно измениться на самом ипподроме (смотрите видео).

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