Московский ипподром готовится к масштабной реконструкции

Она начнётся в конце марта
Меньше двух недель осталось у коневладельцев, чтобы вывезти всех лошадей с Московского ипподрома. 31 марта он закрывается на масштабную реконструкцию.
Необходимость ремонта никто не оспаривает, комплексу много лет и приводить его в порядок пора. Вопрос в том - куда переселять животных?
Татьяна Сидорова выяснила, почему предлагаемые варианты не устраивают коневладельцев, а заодно узнала, что за три года должно измениться на самом ипподроме (смотрите видео).Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"