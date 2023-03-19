МакSим прервала концерт в Сочи из-за проблем со здоровьем

Следующее выступление запланировано на 1 апреля

Певице МакSим стало плохо во время концерта в Сочи. Её директор сообщил ТАСС, что выступление пришлось прервать.

"С артисткой сейчас работают врачи. Все дальнейшие концерты в рамках тура "Я буду жить" обязательно состоятся", - сказал Павел Назаров. Следующий концерт певицы запланирован 1 апреля в Твери.

Летом 2022 года МакSим впервые вышла на сцену после болезни. Сообщалось, что она полностью восстановилась после перенесённого коронавируса и может петь.

В 2021 году МакSим тяжело болела – певица впала в кому, поражение лёгких у неё было около 90%. За время болезни у певицы атрофировались мышцы ног. Она с трудом передвигалась и похудела на 34 килограмма.

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