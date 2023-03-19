Кремль раскрыл детали визита Путина на командный пункт СВО

Некоторые подробности сообщил пресс-секретарь президента

Поездка Владимира Путина на командный пункт спецоперации в Ростове-на-Дону заранее не готовилась. Об этом ТАСС сообщил пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Что касается поездки на командный пункт в Ростове-на-Дону, она не была запланирована, никак не готовилась. Основная цель - посмотреть на работу командного пункта в обычном режиме", - сказал представитель Кремля.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин провёл совещание в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону. Президент заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова и других командующих.

Перед этим глава государства совершил рабочую поездку в Мариуполь. Он прилетел в город на вертолёте, затем за рулём автомобиля объехал несколько районов, пообщался с местными жителями и заслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о ходе строительных и восстановительных работ в городе.

18 марта, в девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией Владимир Путин побывал в Севастополе. "В такой исторический день президент всегда с Севастополем и севастопольцами. У нашей страны - невероятный лидер!", - написал губернатор Михаил Развожаев у себя в Telegram-канале.

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