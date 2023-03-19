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Летом в Москве начнётся благоустройство территорий школ и детских садов

14:31
  • воскресенье
  • 19 марта 2023

Работы завершатся к 1 сентября

К 1 сентября в Москве будут благоустроены территории боле 160 школ и детских садов. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин. Работы пройдут во время каникул.

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Мэр отметил, что главная задача - сделать современные и безопасные пространства для учащихся. Поэтому во время работ по благоустройству будут обновлены пешеходные дорожки, отремонтированы детские площадки, футбольные, волейбольные и баскетбольные поля.

Также рядом со школами и детскими садами будет установлена новая уличная мебель и озеленены территории. Появятся и новые системы освещения и видеонаблюдения.

Также в планах - создать на территориях школ оборудованные спортивные кластеры, где смогут заниматься не только учащиеся, но и местные жители, заключил Собянин.

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