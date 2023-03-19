ВСУ обстреляли приграничные сёла в Курской области

Повреждены жилые дома

Украинские войска снова обстреляли Курску область. По огонь ВСУ попали несколько приграничных населённых пунктов: село Троицкое Кореневского района, деревня Елизаветовка и посёлок Краснооктябрьский Глушковского района.

Как написал у себя в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт, в поселке Краснооктябрьском упали десять снарядов. Там зафиксированы незначительные повреждения здания медпункта и четырёх частных домов. Также пострадали линии электропередачи.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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