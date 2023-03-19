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Онлайн-сервис "Моя семья" открыл доступ к метрическим книгам старообрядцев

17:31
  • воскресенье
  • 19 марта 2023

Об этом сообщил Сергей Собянин

Онлайн-сервис "Моя семья" открыл доступ к метрическим книгам старообрядцев 1907–1918 годов. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.
Главархив помогает москвичам совершать удивительные открытия

Мэр отметил, что эти материалы также будут доступны и на платформе "Поиск по архивам", которую Главархив Москвы запустил совместно с "Яндексом".

Собянин назвал генеалогию особо важной социальной темой, поскольку она позволяет сохранить историю страны через истории отдельных семей. Для сохранения памяти в онлайн-сервисе "Моя семья" доступно уже более девяти миллионов страниц метрических книг со сведениями о православных, католиках, иудеях и мусульманах, живших в Москве и Московской губернии до революции 1917 года.

Также в Главархиве доступны другие документы, помогающие узнать историю своей семьи до советского периода. Среди них – исповедные ведомости и ревизские сказки. Всего в Главархиве Москвы хранится около 20 миллионов дел, указал Собянин.

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