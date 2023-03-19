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Жители Вашингтона потребовали прекратить накачивать Украину оружием

19:02
  • воскресенье
  • 19 марта 2023

Митинг протеста прошёл у Белого дома

Прекратить вооружать Украину потребовали участники антивоенного митинга в Вашингтоне. Сотни манифестантов собрались у Белого дома с тем, чтобы, по их словам, привлечь внимание американских чиновников к опасности развязывания глобальной войны, сообщает "ТВ Центр".

Акцию приурочили к 20-летию вторжения США и их союзников в Ирак. Демонстранты также вынесли несколько макетов деревянных гробов с флагами разных государств, что должно было символизировать жертвы внешней политики Вашингтона, понесенные как самими американцами, так и другими народами.

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