Собянин рассказал о строительстве дорог в Новой Москве

Завершается формирование транспортного каркаса округа

За почти 11 лет в Новой Москве построено более 360 километров дорог. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что за это время было реконструировано Калужского шоссе, построен его дублёр "Марьино - Саларьево", запущены три участка магистрали "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе".

На этом работы не заканчиваются. Сейчас строится ещё один дублёр Калужского и Киевского шоссе и четвёртый участок магистрали "Солнцево - Варшавское шоссе".

Формирование основного транспортного каркаса Новой Москвы завершится в этом году, а до конца следующего строители сдадут в эксплуатацию ещё 70 километров автодорог.

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